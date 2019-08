Crisi di Governo, Renzi apre a Conte e al M5S: “Ma non sarò della squadra”

Al Senato Matteo Renzi ha attaccato duramente il vicepremier Matteo Salvini ma ha aperto a un’alleanza di Governo col Movimento 5 Stelle e col premier Conte.

L’ex premier prima ha lanciato bordate al ministro degli Interno sul tema dell’immigrazione e sul clima di odio sollevato dalla Lega che ha reso l’Italia simile “all’Alabama degli anni ‘50”. “Se credi al Vangelo fai sbarcare i migranti”, ha poi attaccato il senatore Pd, che si è detto poi pronto a sfidare Salvini “in qualsiasi seggio”. In attesa “di uscire dall’euro o entrare nel rublo. Faccia chiarezza nei suoi rapporti con la Russia, per eliminare il sospetto della più grande tangente mai richiesta”.

E poi l’appello al Movimento 5 Stelle: “Non so se voteremo questo governo. Io non ne farò parte. Imparate che dietro l’aggressione personale ci sono gli affetti più cari. Prima delle ripicche viene l’interesse del paese. È in arrivo una recessione preoccupante. Lavorerò affinché a pagare questa crisi non siano i consumatori.”

