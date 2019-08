Rosso in miniera: al via la quinta edizione

Nell’esclusiva cornice della Miniera di Rosas, l’Associazione Miniere Rosas organizza la quinta edizione di Rosso in miniera, l’evento che unisce la cultura mineraria con quella enogastronomica. Sabato 24 agosto dalle 19:00 i minatori racconteranno la loro vita e il loro lavoro all’interno della galleria Santa Barbara con imperdibili testimonianze dal passato, tra gioie e fatiche, accompagnando i visitatori indietro nel tempo.

La degustazione si svolgerà tra la Laveria e il suggestivo piazzale e ospiterà una decina di cantine vinicole, tra cui: Cantina Santadi, AgriPunica, Cantina Mesa, Cantina Sardus Pater Sant’Antioco, Cantina Melis, Cantina Evaristiano, Cantina Contini, Cantina Argiolas.

In programma il contest fotografico durante la serata: le foto migliori con l’hashtag #Rossoinminiera verranno pubblicate sulla pagina ufficiale Ecomuseo Miniere di Rosas e ai fotografi saranno riservati dei premi esclusivi.

La prenotazione per l’evento è obbligatoria. Si consigliano delle scarpe comode e una giacca per l’ingresso in galleria.

Per restare aggiornati sull’evento e per maggiori dettagli visitare le fanpage di Facebook e Instagram.

Per info e prenotazioni 07811855139 e Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Fonte: Casteddu On Line





Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.