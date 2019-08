Giuseppe Conte si dimette e attacca durissimo Salvini, è crisi di governo: “Interessi personali e incoscienza religiosa”

“La decisione della Lega di tornare urgentemente alle urne è oggettivamente grave”, esordisce il premier in Aula, accusando Salvini di ricercare “interessi personali e di partito” . Fra applausi e fischi, Conte elenca i rischi per il Paese, con l’eventualità delle elezioni in autunno e l’esercizio provvisorio dietro l’angolo. “Far votare i cittadini è l’essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile”, prosegue il premier, che non lesina parole durissime all’indirizzo dei leghisti. Aprire la crisi ad agosto è “un atto di imprudenza istituzionale “, insiste, prima di elencare tutti “i risultati” ottenuti dal governo in questi 14 mesi di vita.

Quotidiano.net, il nostro giornale partner, aggiunge: “Proponendo questa crisi “ti sei assunto una grande responsabilità – dice poi rivolto direttamente a Salvini – invocando piazze e pieni poteri“. Tanti i sassolini che Conte ha voluto togliersi dalle scarpe: recrimina a Salvini la decisione di non riferire in Aula per i caso dei fondi russi, di convocare un tavolo autonomo con i sindacati, perfino il gesto di esporre il rosario durante i comizi. “Un comporamento che non ha nulla a vedere con la libertà di coscienza religiosa”, sentenzia, piuttosto è un segno di “incoscienza religiosa”. Non basta: “Se tu avessi mostrato cultura delle regole – attacca- l’intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi”.

