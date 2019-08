Ritrovato l'anziano scomparso a Fertilia

(ANSA) - ALGHERO, 20 AGO - Dopo oltre quarantotto ore di ricerche, è stato ritrovato Salvatore Meloni, l'uomo di 87 anni che domenica mattina si era allontanato dalla casa di riposo privata di Fertilia in cui è ospite. L'anziano sta bene, le sue condizioni fisiche non destano preoccupazione e i parametri vitali sono considerati nella norma.

Affetto dal morbo di Alzheimer, in un momento di smarrimento Meloni aveva eluso il controllo dei responsabili della struttura e aveva fatto perdere le sue tracce. Nella tarda mattinata di oggi è stato ritrovato in una vigna dell'Arenosu, a poca distanza dal centro abitato di Fertilia. Era completamente svestito, affaticato e spaventato. Accompagnato all'ospedale civile di Alghero, è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le ricerche erano partite dopo l'allarme lanciato sui social dai suoi familiari. Al suo ritrovamento hanno contribuito forze dell'ordine, associazioni di volontariato e semplici cittadini.