Meningite, un ragazzo di 21 anni di Quartucciu ricoverato in gravissime condizioni. Torna l’allarme meningite nel Cagliaritano: un giovanissimo di Quartucciu si trova al Policlinico, colpito da uno dei ceppi più aggressivi della meningite. ed è gravissimo. La notizia è stata confermata pochi minuti da anche dall’Ansa: il ragazzo è al centro di una terapia specifica per debellare il morbo, non si sa dove sia scattato l’eventuale contagio. Iniziata anche l’operazione di profilassi con gli amici e i parenti che sono stati a contatti nei giorni scorsi col ragazzo

