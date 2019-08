Nel piazzale del Lazzaretto nel vecchio Borgo Sant’Elia, Sabato 24 e Domenica 25 Agosto 2019, si terrà la 11º Edizione della Sagra del Pesce.

Anche quest’anno, per accelerare i tempi di servizio, saranno previste quattro file per la distribuzione e tanti posti a sedere, per la comodità degli ospiti.

Questo il MENU’:

1 Insalata di mare

2 Muggini / Orate / Spigole arrosto

3 Frittura Mista di Calamari Gamberetti Occhioni 4 Pane 5 Frutta

6 Vino / Acqua

Durante le serate il divertimento sarà assicurato per tutti: si esibirà infatti il comico Giuseppe Masia che con le sue simpatiche gag farà ridere a crepapelle il pubblico presente… presenti anche il gruppo Makeshift in concerto, per cantare e ballare tutti insieme e Schiappa the Magic Clown per far divertire i bambini presenti.. Arrivare nella piazza è semplice: parcheggiate la vostra auto nel lato curva sud dello stadio Sant’Elia, gestito e custodito dalla Security dell’organizzazione, dove sarà presente, A DISPOSIZIONE DI TUTTI E GRATUITAMENTE, un bus navetta CTM con una frequenza di 15 minuti circa per fare la spola tra i parcheggi e il Lazzaretto. Le corse sono garantite dalle 18 alle 24.

L'articolo Sagra del Pesce a Sant’Elia, ecco il menu: insalata di mare, spigole e orate arrosto, maxi frittura proviene da Casteddu On line.