Casinò online: slot machine

Come in ogni ambito in cui si scommette, anche sulle slot machine ci sono numerosi miti e idee sbagliate di giocatori che hanno credenze particolari. Il mondo delle slot machine è governato dai numeri e dalla matematica, ecco perché moltissime delle persone che affermano di conoscere il loro funzionamento potrebbero in realtà non avere alcuna idea sul loro reale operato. In questo articolo verrà trattato il tema slot machine partendo da come funzionano fino a arrivare alle tipologie di giochi da slot esistenti.

Il generatore di numeri

In ogni gioco di slot online, esiste una componente del computer normalmente chiamato Random Number Generator (RNG), il cui scopo principale è quello di creare sequenze casuali a intervalli di un millisecondo tutto il giorno, ogni giorno. Gli RNG producono sempre serie casuali e diverse di numeri ogni volta che si fa clic sul pulsante spin o bet max. Il generatore di numeri casuali viene applicato a tutti i casinò online per determinare i risultati delle numerose slot online che offrono. Questi risultati dipendono tutti da una combinazione di algoritmi e software RNG. Questi sistemi da soli determinano il risultato di ogni giro su cui si scommette. Il giro o i giri precedenti sono irrilevanti per il risultato di qualsiasi altro giro.

Come funziona l'RNG

È fondamentale notare che il gioco delle slot non ha memoria. Né il generatore di numeri casuali né qualsiasi altra parte del gioco delle slot è a conoscenza di eventuali vincite o perdite. Il programma non saprà mai se sei rimasto tutto il giorno senza una sola vittoria o se hai appena vinto un jackpot. Il tuo destino è di solito determinato da alcune equazioni matematiche e nel momento in cui inizi una sequenza di gioco viene immediatamente deciso dall'RNG. È importante notare che i risultati dei giri delle slot online non sono pre-programmati per produrre determinati risultati. Quando si avvia una rotazione su una slot online, l'RNG inizia a sputare numeri interi, al ritmo di centinaia al secondo. Qualunque sia il numero su cui si trova l'RNG nella frazione di secondo in cui si fa clic con il mouse, si determinano i simboli su cui si fermeranno i rulli. L'unica cosa che influisce sul risultato del tuo giro è decidere in quale secondo clic fare clic con il mouse. Nel momento in cui si preme il pulsante di avvio in una slot a tre rulli, ad esempio, tre numeri vengono registrati dall'RNG (uno per ogni rullo). La prima cifra determina la posizione della prima bobina, la seconda determina la posizione della seconda bobina, e la terza determina la posizione della terza bobina, e lo stesso vale per le slot a cinque rulli e altre varianti di gioco.

Tipi di giochi da slot

Ci sono una vasta gamma di giochi da slot disponibili tra cui video slot, slot bonus, slot con jackpot progressivo e slot a 3 rulli, solo per citarne alcuni (giochi casinò online). Questi giochi di slot offrono interessanti funzionalità come simboli scorrevoli, giri gratuiti, round bonus redditizi e moltiplicatori jolly. Indipendentemente dalla macchina utilizzata, i risultati non sono collegati e applicano tutti le stesse regole e principi fondamentali a ogni singolo giro e non dipendono da precedenti giri o pagamenti. Non importa se hai giocato su una determinata macchina per ore o se ti sei appena seduto. Questo rende le slot ancora più emozionanti e allettanti.





