I “Giganti” di Cabras sono i suoi abitanti che portano in scena il loro talento

A Cabras è ancora tempo di eventi. Questa sera un nuovo appuntamento con la rassegna “I giganti di Cabras”, dedicata ai talentuosi residenti del paese o a originari del posto che si sono poi trasferiti. I giganti di Cabras sono appunto i suoi abitanti: l’amministrazione gli ha voluto dedicare un palco per esibirsi e mostrare il loro talento.

Alle 21.30 si esibiranno Nicola Spanu, con il suo pianoforte in Piazza Eleonora e alle 23, in piazza Vittorio Emanuele, Nicola Piredda dirigerà il Globemusi Vocal Esemble, guidandoci in un viaggio tra i più famosi musical.

Venerdì 23 agosto ancora spazio per i talentuosi cabraresi con Fabio Moi, Manuele Pinna e Giulia Porcu e il loro Concerto Classico per piano e voce, che andrà in scena in Piazza Eleonora alle 21.30. Alle 23, in via Cavallotti, il trio di Ottoni di Gr3co e R. Onnis.

Gran finale domenica 25 agosto con Federico Loddo e il suo Double Muddy, in via Cavallotti alle 21.30 e a seguire Thomas Sanna con l’Aranzolu Trio Project, un trio jazz che incanterà piazza P. di Piemonte dalle 23.

“Questa rassegna”, ha commentato il sindaco Andrea Abis, “mi ha reso davvero felice, perché io in primis ho potuto conoscere queste persone talentuose che si sono esibite”.



Questa è una delle tante rassegne che il Comune ha organizzato quest’estate. Il calendario, iniziato già dal mese di luglio, terminerà domenica 25 agosto, e nasce con la volontà di offrire a chi vive a Cabras, o ai turisti che alloggiano nel paese, momenti di intrattenimento e svago.

Insieme alla rassegna dei Giganti l’appuntamento delle Cover Band che si è tenuto ogni giovedì. Per l’occasione anche la chiusura del centro storico, che diventava area pedonale.

Cabras non ha dato spazio solo alla musica ma anche alla gastronomia, con la sagra del Pesce Povero, quella del Pesce Fritto a San Salvatore e C’è Pasta per te, nella frazione di Solanas.

Inoltre anche tre serate dedicate al teatro nella suggestiva area archeologica di Tharros. Iniziate con la rappresentazione della Medea, da parte del laboratorio teatrale del Liceo Classico De Castro, l’ultimo appuntamento andrà in scena sabato 24 agosto alle 21, con lo spettacolo teatrale “Dalla Luna ai Menhir” con Rita Atzeni.

“Avevamo detto”, ha concluso il primo cittadino, “che avremo investito in eventi, anche grazie ai profitti della tassa di soggiorno, e lo stiamo facendo. Siamo riusciti a garantire un’offerta ampliata”.

Martedì, 20 agosto 2019

