Gli Zen Circus non suoneranno più al Parco Dei Suoni di Riola

Gli Zen Circus non saranno più protagonisti della grande festa di fine estate, organizzata al Parco dei Suoni da Sardegna Concerti, in collaborazione con Stay Up. La band di Appino, sarebbe dovuta salire sul palco venerdì 23 agosto, insieme agli Ska – P, ma per questioni tecniche e tempistiche non ci sarà.

Dalle 21, oltre al gruppo spagnolo, animerà la festa anche la tromba di Roy Paci e il dj set firmato da Davide Merlini.

Non solo musica ma anche tanti piatti con le prelibatezze gastronomiche dell’Isola. Cinque le aree dedicate alla gastronomia d’eccellenza con spettacolari track-food posizionati nel Villaggio del Gusto, mentre nell’adiacente Galleria del Territorio sono dodici gli spazi espositivi dedicati con percorsi d’arte moderna, mostre permanenti e originali installazioni che raccontano la storia del Parco dei Suoni e degli scavi di Mont’e Prama.

Il prezzo del biglietto è di 25 euro.

Martedì, 20 agosto 2019

