Undici paesi uniti a tavola per proporre un grande menù

A Ollastra torna “Pro loco in festa”, tra buon cibo, musica e amicizia

Un unico menù per rappresentare le principali sagre di undici paesi dell’Oristanese. Lo propongono le associazioni di Ollastra, Oristano, Nurachi, Siamaggiore, Zerfaliu, Villanova Truschedu, Simaxis, Siamanna, Siapiccia, Villaurbana e Solarussa, con la rassegna “Pro loco in festa”: un viaggio in tavola, dal Sinis al Grighine, passando per il Tirso.

Domenica prossima, 25 agosto a Ollastra, dalle 20, tutti in tavola per assaporare i ravioli con ricotta e carciofi, che nascono dalla collaborazione tra le Pro loco di Siamanna e Siamaggiore; gli arancini di riso agli asparagi selvatici, realizzati dalla collaborazione tra le Pro loco di Simaxis e Villanova Truschedu. E ancora le polpette al mirto, che uniscono la Pro loco di Siapiccia con quella di Ollastra e la petza imbinada alla vernaccia, che unisce Zeddiani, Solarussa e Oristano.

Il contorno di pomodori è offerto dalla Pro loco di Zeddiani, mentre il dolce, un semifreddo agli agrumi, è proposto dalla Pro loco di Zerfaliu.

Il pane è quello di Villaurbana, mentre il vino lo porta in tavola Nurachi. Ciascun paese mette del suo per dar vita ad un grande menù di sapori tradizionali.

Non mancherà la musica tradizionale, con Alessandro Nonnis, Gabriele Straullu e Gian Silvio Pinna.