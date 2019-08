“Notte delirante sulla Open Arms”, un migrante si butta in mare

Nella notte altri 8 migranti che necessitavano assistenza e un accompagnatore sono stati fatti sbarcare dalla Open Arms. L’imbarcazione della Ong spagnola è in mare da 20 giorni, dallo scorso fine settimana si trova alla fonda di fronte all’isola di Lampedusa, ora conta 99 persone a bordo più l’equipaggio. “La situazione a bordo si complica ogni minuto. Chi non vuole vedere la situazione insostenibile a bordo è incapace di provare empatia per il dolore degli altri”, scrive Open Arms su Twitter. CONTINUA A LEGGERE SU AGI.IT

(foto Open Arms Twitter di Francisco Gentico)