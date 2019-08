Blitz a Pula: sequestrate sei piante di marijuana. Nel corso della serata di ieri i carabinieri della stazione locale a seguito di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di coltivazione illecita di sostanze stupefacenti A.F. 58 anni. All’interno della sua abitazione hanno rinvenuto occultate sul terrazza sei piante di cannabis indica, dell’altezza compresa tra i 70 e i 120 centimetri, e 5,3 grammi di infiorescenze essiccate di cannabis indica. L’uomo, dopo le formalità di rito,è stato arrestato in regime di domiciliari in attesa del rito direttissimo

L'articolo Sei piante di cannabis sul terrazzo di casa: nei guai 58enne a Pula proviene da Casteddu On line.