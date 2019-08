Scontro frontale: un ferito

Un automobilista è rimasto ferito questa mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 7 lungo la Statale 388, nei pressi del passaggio a livello di Simaxis. Viaggiava su una Golf.

Per cause che sono in corso di accertamento l’utilitaria si è scontrata con un fuoristrada che è finito in cunetta ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del servizio medico 118 e i vigili del fuoco.

L’uomo è stato trasportato in ospedale con l’ambulanza. I carabinieri hanno eseguito i rilievi. La circolazione stradale ha subito un rallentamento.

Martedì, 20 agosto 2019

