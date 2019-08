Omicidio nelle campagne di Genoni: 48enne ucciso a colpi d’arma da fuoco

Notte di sangue a Genoni. Un uomo, Roberto Vinci, 48enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato freddato da colpi di arma da fuoco mentre si stava recando in un terreno di proprietà. Trasferito all’ospedale Brotzu di Cagliari, in pericolo di vita, è morto a causa delle gravi ferite riportate attorno alle 2.30 del mattino. Indagano i carabinieri della compagnia di Isili, unitamente al nucleo investigativo Nuoro. Al momento non si hanno più dettagli.

