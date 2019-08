Is Arutas a numero chiuso? No, alla militarizzazione del litorale Il sindaco di Cabras Andrea Abis risponde alla proposta della pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata”

Rispondiamo a un post apparso questa mattina sulla pagina Facebook “Sardegna rubata e depredata” dal titolo “Collezione Estate 2019” nel quale viene dichiarato l’esito a oggi delle verifiche realizzate agli imbarchi dell’aeroporto di Elmas e che hanno consentito di sequestrare ben 200 kg di sabbia di quarzo evidentemente trafugata dalle spiagge del Sinis dai vacanzieri in partenza dalla nostra isola. Nello stesso post si attacca l’Amministrazione Comunale quale unico soggetto responsabile di una politica di tutela totalmente fallimentare poiché anziché concentrarsi sulla protezione di questo patrimonio insostituibile si accontenta “dei lauti proventi derivanti dai parcheggi a pagamento e dalle multe”.

Viene infine proposta come soluzione, con l’hashtag #chiudetequellaspiaggia, l’introduzione del numero chiuso per la spiaggia di Is Arutas.

Premetto che il lavoro, nutrito di tanta passione, responsabilità e amore per la nostra terra, del gruppo di persone dell’Associazione “Sardegna rubata e depredata”, ha da sempre il nostro totale plauso e ringraziamento per l’importante ruolo rivestito nel tenere sotto la luce della ribalta il drammatico fenomeno della perdita del quarzo.

Se la proposta del numero chiuso da parte dell’Associazione è legittima, anche se avanzata senza reale cognizione di causa per il Sinis di Cabras, il resto delle dichiarazioni è francamente inaccettabile e lesivo del nostro operato poiché proprio la tutela del paesaggio costiero, soprattutto durante la stagione estiva, in cui il carico antropico diventa imponente, è prerogativa di questa amministrazione, insediata da solo un anno.

Il territorio di Cabras dispone di 37 km di coste, meta ogni anno di decine di migliaia di vacanzieri e di residenti della provincia che usufruiscono del bellissimo patrimonio naturalistico del Sinis. Circa 8 sono invece i chilometri di spiagge costituite da sabbie di quarzo. Di queste la più celebre è quella di Is Arutas, ma partendo da nord a sud, indichiamo Portu Suedda, Mari Ermi, Muras, Is Arutas, Su Crastu Biancu, Archeddu de sa Canna, Corrighias, Maimoni.

Realizzare il numero chiuso per tutto lo sviluppo degli otto chilometri delle spiagge di quarzo, lungo il quale gli accessi possono essere infiniti, tralasciando l’aspetto dei costi finanziari improponibili, appare impresa irrealizzabile sotto il profilo pratico se non a prezzo di una sorta di militarizzazione dei litorali. Personalmente non ho alcuna intenzione di immaginare di chiudere o fortificare i nostri litorali; questo si che sarebbe un fallimento, l’abnegazione di un diritto civico.

Occorre invece ragionare in termini realistici e pragmatici e ciò è quanto abbiamo iniziato a fare a partire proprio da quest’anno. In primo luogo con l’introduzione di un sistema di regolamentazione della sosta a pagamento finalmente adeguato alle condizioni di protezione civile e pubblica sicurezza e, sottolineo, della tutela ambientale delle coste e non certo pretestuosamente realizzato, addirittura speculando sul bene ambientale, per far cassa o imporre sanzioni.

Tante le azioni in corso di significativa importanza: il litorale è provvisto di cartellonistica in cui si esorta a non portare via la sabbia, specificando anche le sanzioni previste in caso di furto; sono state posizionate presso le passerelle di accesso le piattaforme di “scuotimento sabbia” per limitare la sottrazione involontaria di sabbia, altra grave questione; è martellante l’azione di informazione rivolta ai visitatori anche da parte del sistema della ricettività. Sono attivi diversi progetti tra i quali “Ladri di sabbia” e “Guardiani di sabbia” con i quali si fa sensibilizzazione e vigilanza.

Chi dice che queste azioni non portino importanti risultati?

Contro il furto delle sabbie di quarzo occorre insistere con il potenziamento della vigilanza e del sistema di efficace sanzionamento, non certo solo da parte del Comune che non può rimanere solo in questa partita di chiara valenza regionale. Vedremo se con la Regione Sardegna e in particolare con il CFVA, si potrà costituire un programma collaborativo di maggior incidenza. Il tavolo di lavoro è stato aperto da alcuni mesi e l’auspicio è che per il 2020 sia tutto pronto.

Il Comune di Cabras invece quest’anno, dal canto suo, ha investito risorse comunali e della AMP per la costituzione del gruppo barracellare di supporto alla Polizia locale, ha istituito in via sperimentale anche il numero verde “Pronto Spiaggia” al quale possono rivolgersi gli utenti. Diversi gli interventi e le verifiche realizzate su chiamata, tutte però, ad oggi con esito negativo. Forse pertanto, la contestazione diretta del furto di quarzo in spiaggia, non pare così semplicisticamente assolvibile.

Infatti benché il rischio di sanzione sia pesantissimo, chi intende dolosamente appropriarsi della sabbia di quarzo è disposto a trovare qualunque accorgimento, modo, momento della giornata e spiaggia per realizzare il misfatto e soddisfare la propria brama.

Pongo una domanda: a quante delle persone alle quali è stata sequestrata la sabbia agli imbarchi dell’aeroporto di Elmas è stata elevata una sanzione?

In queste condizioni il grande aiuto non può che giungere dai semplici cittadini che da veri “guardiani di sabbia”, fruitori di questa rara bellezza, in tanti aiutino fattivamente il Comune proseguendo la fondamentale opera civica di controllo, di dissuasione e di denuncia diretta.

L’Amministrazione comunale procederà avanti con determinazione, potenziando i servizi, anche di vigilanza, per tutta la capacità possibile, disposta alla valutazione, anche sperimentale, di proposte fattibili quale potrebbe essere, per alcuni tratti, quella del numero chiuso che, da sola, tuttavia non potrà risolvere la problematica del furto di sabbia.

Andrea Abis

Lunedì, 19 luglio 2019

