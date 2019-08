Cagliari: ufficiale ritorno Pellegrini

Prima una stagione d'oro con il Cagliari, poi il mondiale Under 20 e il passaggio alla Juve nell'operazione che ha portato Spinazzola alla Roma. Ora Luca Pellegrini, classe 1999, torna al Cagliari, questa volta in prestito dalla Juve e non dalla Roma. Il giocatore era arrivato in Sardegna nella sessione invernale di mercato e aveva subito conquistato il posto in difesa sulla fascia sinistra collezionando 12 apparizioni in rossoblù. Pellegrini può vantare già due presenze con l'Under 21. E potrebbe essere a disposizione già per l'esordio di domenica 25 agosto con il Brescia di Cellino, storico ex presidente del Cagliari.