Miss Sport Sardegna 2019 è la quartese Valentina Mura

Domenica 18 agosto nella splendida cornice dell piazza Vittorio Emanuele a Gonnosfanadiga, si è svolta la terza finale regionale: Miss Italia Sport 2019. Manifestazione voluta dall’amministrazione comunale in collaborazione con la proloco locale. Tutte le Miss partecipanti si sono contese questo ambito titolo per accedere direttamente alla prefinale nazionale; hanno sfilato in abito elegante, costume da bagno e body ufficiale del concorso.

La giuria, presieduta dal Sindaco Fausto Orrù e dalla bellissima Bianca Fusco, Miss Sardegna 2018, e coadiuvata da ospiti ed esperti di bellezza, hanno Valentina Mura “Miss Sport Sardegna 2019”. Valentina parteciperà comunque per il titolo regionale di Miss Sardegna 2019, qualora Valentina dovesse aggiudicarsi il titolo regionale, il titolo di Miss Italia Sport 2019, passerà alla seconda classificata della serata.

Venerdì 23 agosto, Finale regionale di Miss Sardegna 2019 a Castiadas nel Teatro Sa Mandria.

