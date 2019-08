Boom del food a Cagliari: Mc Donald’s apre alla Marina?

Un nuovo Mc Donald’s alla Marina, nel cuore della movida cagliaritana. La voce correva da tempo, Almeno da quando nel quartiere ha chiuso i battenti Oviesse. Ma ora c’è qualcosa di più. Si parla di una richiesta che la Mc Donald’s Development Italia ha avanzato per la realizzazione di alcuni lavori in un locale di via Dettori all’angolo con via Baylle, probabilmente negli stessi occupati fino a qualche mese fa dalla catena di abbigliamento Ovs. Prevista una diversa distribuzione degli spazi interni e lavori anche all’esterno come serramenti, arredi e anche insegne. Tutto lascia pensare dunque ad una nuova apertura di Mc Donald’s a pochi passi da piazza Yenne, sempre che il progetto venga approvato dal Comune. La nuova apertura apre poi alla possibilità di nuovi posti di lavoro.

