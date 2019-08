Più auto elettriche nelle aziende sarde: contributi della Regione

È online il bando per il finanziamento delle piccole e medie imprese sarde operative nei settori trasporti (taxi, ncc) e turistico (alberghi, resort).

L’obiettivo dell’intervento è promuovere la cultura della green economy attraverso la mobilità elettrica tra le imprese del tessuto imprenditoriale regionale.

“La giunta regionale, crede fortemente nelle politiche di mobilità elettrica e lo dimostra il fatto che l’assessorato all’industria, abbia stanziato 15 milioni di euro tra finanziamenti per le imprese e per i comuni”, commenta l’assessore regionale Anita Pili. “Il bando per le imprese, con uno stanziamento di 4 milioni di euro, mira a implementare l’utilizzo delle auto elettriche in ambito lavorativo”.

L’incentivo consiste nell’acquisto di un auto elettrica con la rottamazione di una vecchia auto a trazione termica e può raggiungere il 75% de minimis.

Lunedì, 19 agosto 2019

