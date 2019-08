Con l’auto sulle macchine in sosta le trascina sul marciapiede

Tragedia sfiorata a Oristano. L’autista è risultato positivo all’alcol test

Tragedia sfiorata a Oristano, dove un automobilista ha urtato tre auto trascinandole sul marciapiede, per fortuna deserto in quell’istante.

L’incidente è avvenuto in via Othoca, domenica sera dopo le 18. Una Mercedes Classe A, diretta a Sant’Efisio, ha urtato una Volkswagen Golf, regolarmente parcheggiata sul lato destro della via. La Golf è così finita su una Toyota Yaris che a sua volta ha urtato una Fiat Panda, trascinando entrambe le auto sul marciapiede.

L’automobilista, sottoposto ai dovuti controlli da parte degli agenti della Polizia che si sono recati sul luogo è risultato positivo all’etilometro.

