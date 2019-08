Toro intrappolato salvato da pompieri

(ANSA) - ARZACHENA, 19 AGO - Rimasto intrappolato con la testa tra le sbarre di una recinzione, è stato salvato dai vigili del fuoco. Protagonista della singolare vicenda, avvenuta a Palau, in Gallura, è un toro di razza Limousine.

Il grosso animale ha inavvertitamente infilato la testa nella cinta che delimita la stalla, in località Barrabisa, non riuscendo più a muoversi. Il proprietario ha chiamato il 115 e sul posto sono arrivate le squadre del distaccamento di Arzachena. Con una sega elettrica, i pompieri hanno tagliato una delle sbarre di ferro, che è stata poi piegata consentendo al toro di liberarsi.