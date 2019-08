La perdita d’acqua non viene aggiustata per mesi e diventa un laghetto La segnalazione di un lettore

Una perdita della rete idrica da alcuni mesi da vita ad un laghetto perenne a bordo del marciapiede, in via Venezia, nel quartiere del Sacro Cuore, a Oristano. La segnalazione arriva da un lettore.

“Ogni giorno che passa si perdono le speranze che i servizi di pronto intervento di Abbanoa riescano ad intervenire con professionalità sui problemi della rete”, scrive il lettore. “Da diversi mesi ormai chiamo il servizio clienti (ed invio pec che puntualmente vengono protocollate) per segnalare la perdita. Puntualmente dal servizio clienti affermano che si prenderanno cura della segnalazione e che presto ci sarà l’intervento per evitare il continuo sperpero di risorse pubbliche ed i disagi per i cittadini. Ovviamente tutto nella realtà tace. Il rivolo d’acqua continua a scorrere”.

Da giovedì un nuovo gusto è apparso anche in via Othoca. Nelle ultime settimane in città sono state segnalate diverse perdite d’acqua.