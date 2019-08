Olbia, bruttissimo incidente ad Azzanì: ferite due donne nello schianto, una è grave. I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti alle 14 circa per un incidente stradale in località Azzaní, nei pressi di Loiri Porto San Paolo. Gli autoveicoli si sono scontrati frontalmente e le due conducenti nell’impatto hanno riportato diverse ferite, per la più grave è stato necessario l’intervento dall’elisoccorso del 118.

