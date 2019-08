Parcheggi nelle spiagge del Sinis: più di mille multe

Sono più di mille le contravvenzioni fatte dalla Polizia locale di Cabras nelle spiagge del Sinis, per divieto di sosta. Gli stalli, segnalati da pali e corde di colore blu (a pagamento) e bianco (liberi), quest’anno dovevano essere l’unica soluzione possibile per la sosta fronte mare. L’amministrazione comunale, infatti, da inizio stagione si è prodigata per impedire il parcheggio abusivo. In tutte le spiagge si è provveduto all’affissione di cartelli di accesso dove è reso esplicito il rischio di incendio e il divieto di parcheggiare la macchina nelle zone non consentite. Sono stati in tanti, però, quelli che hanno voluto comunque sostare fuori dagli appositi spazi, e che conseguentemente sono stati multati dalla Polizia Locale.

Regolamentazione è la parola d’ordine dell’amministrazione Abis: il primo cittadino ha, infatti, più volte ribadito che impedire il parcheggio abusivo è indispensabile nella tutela delle persone in casi di emergenza, come incendi o allagamenti.

Difficoltà si sono registrate nella borgata di San Giovanni di Sinis, con l’entrata in vigore della zona a traffico illimitato, nel periodo di Ferragosto.