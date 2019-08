La Medea del Liceo De Castro in tour per la Sardegna

Lo spettacolo farà parte della prima edizione de “Gli echi delle miniere”. Oggi il primo appuntamento

La Medea del gruppo teatrale del Liceo “De Castro” va in tour fuori provincia. Partner ufficiale dell’associazione culturale Ludus Factory, farà parte della prima edizione de “Gli echi delle miniere”.

Gli studenti del laboratorio teatrale diretti da Matteo Loglisci, si esibiranno a Gadoni, Iglesias, Fluminimaggiore e Gonnesa. Il primo spettacolo è questa sera a Gadoni, alle 22 al Parco Comunale.

La Medea di Euripide era già stata portata in scena a Oristano, nel cortile del Liceo e a Tharros, in collaborazione con il festival Dromos. Il gruppo teatrale del Liceo, inoltre, è stato l’unico in Sardegna a essere selezionato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico per partecipare al Festival del Teatro Classico dei Giovani di Palazzolo Acreide, in Sicilia.

La donna della Colchide, sedotta e abbandonata, che per vendicarsi uccide i figli, sarà interpretata da Sara Abis, affiancata da Mattia Capotosto (Giasone), Agata Casula (la nutrice), Ludovica Maccioni (il pedagogo/Egeo), Vittoria Vacca (il pedagogo), Sebastiano Corona (Creonte), Elisabetta Pippia (il nunzio), Gioia Muroni (Glauce), Anna Murgia, Gaia Flore, Michela Fadda, Giorgia Mandras (il coro).