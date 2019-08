“Subito le assunzioni di tutti i precari del Consorzio di bonifica”

Il Segretario Regionale FILBI-UIL, Franco Pani, interviene nella polemica in merito alla stabilizzazione del personale precario del Consorzio di bonifica dell’Oristanese, alimentata nelle scorse settimane dalle prese di posizione del Presidente provinciale di Confagricoltura, Paolo Mele, e dell’ex Commissario straordinario del Consorzio, Battista Ghisu. Pubblichiamo integralmente l’intervento.

L’approvazione del Piano di Organizzazione Variabile al Consorzio di bonifica dell’Oristanese, attesa da oltre un decennio, è una buona notizia per i lavoratori dell’Ente e per i signori consorziati.

Il Piano di Organizzazione Variabile, la cui adozione ricordiamo è obbligatoria per legge e per disposizioni del contratto di lavoro, è quello di assicurare un ordinato e razionale funzionamento dei servizi consortili e quindi, in definitiva, di produrre gli effetti di un generale efficientamento dei Consorzi; migliore efficacia ed efficienza quindi che è interesse del personale dipendente ma, sopratutto, interesse dei Consorziati.

Per queste ragioni, contrariamente a quanto afferma il Presidente provinciale della Confagricoltura Paolo Mele, siamo convinti che il Commissario straordinario del Consorzio debba, rapidamente, dare piena attuazione al Piano di Organizzazione, procedendo quindi alla copertura dei posti vacanti nella pianta organica sia attraverso le assunzioni, che mediante le progressioni di carriera del personale già in servizio.

Siamo invece seriamente preoccupati per la recente decisione presa dal Dirigente del Servizio Governance dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura con la Determinazione 458/2019, per effetto della quale il numero complessivo di posizioni vacanti da coprire mediante la stabilizzazione del personale avventizio nel Consorzio dell’Oristanese si ridurrebbe significativamente, dalle 35 unità inizialmente quantificate a sole 11.

Ci limitiamo ad osservare in questa sede, come bene ha fatto anche l’ex Commissario straordinario del Consorzio dott. Battista Ghisu in un recente intervento sulla stampa, che la Legge regionale dispone che “I posti vacanti … derivanti dalla cessazione, a qualsiasi titolo, …” debbano essere coperti mediante la

trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoro del personale avventizio. La Legge stabilisce quindi che si debba tenere conto di tutte le cessazioni, a prescindere dai fatti che a loro tempo le hanno determinate.

Ancora, vogliamo ricordare che le modifiche alla Legge regionale n. 6/2008 furono approvate dal Consiglio Regionale della Sardegna all’unanimità, con il chiaro obiettivo di superare definitivamente la condizione di precariato degli operai stagionali dei Consorzi di bonifica.

Per queste ragioni, nei prossimi giorni inviteremo formalmente il Commissario straordinario del Consorzio dell’Oristanese Cristiano Carrus a voler opporre ricorso gerarchico avverso la decisione assunta con la Determinazione n. 451 del 31.07.2019 dal dott. Pavone, Dirigente del Servizio Governance dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura.

Ancora, sempre nei prossimi giorni, coinvolgeremo i colleghi della FLAI-CGIL e della FAI-CISL, al fine di avanzare una richiesta unitaria di incontro urgente all’Assessore regionale dell’Agricoltura, Gabriella Murgia, al fine di chiarire la metodologia da applicare per la determinazione del numero delle cessazioni

dei rapporti di lavoro del personale operaio nei Consorzi di bonifica interessati dai percorsi di stabilizzazione, ma anche altri aspetti sia dei commi 11 e 11 bis della Legge regionale 6/2008 che della successiva Delibera della Giunta regionale n. 5/22 del 29.01.2019, che a nostro avviso necessitano di opportuni chiarimenti.

Franco Pani

Lunedì, 19 agosto 2019

