Imprese, fare marketing con le shopper personalizzate

Uno strumento che nasce con l’obiettivo di fornire ai propri clienti un prodotto comodo, pratico, utile allo scopo finale, e che nel tempo ha assunto anche altri significati. Stiamo parlando delle buste di plastica personalizzate, anche note come shopper, sacchetti con manici in vari materiali e coloro che una realtà imprenditoriale va a fornire a seguito di un acquisto.

Nasce tutto da una normativa, una legge che vieta il ricorso alle tradizionali buste di plastica, per intenderci quelle che venivano fornite al supermercato o in qualsiasi altra attività commerciale a seguito di un acquisto.

Ebbene il divieto in questione ha dato il via alla proliferazione di un settore molto ricco che oggi presenta al suo interno diverse declinazioni e tantissime opportunità per le imprese.

Il lato pubblicitario

Una su tutte, il marketing: con le shopper o buste personalizzate è possibile promuovere il proprio marchio e, quindi, la propria azienda. Il concetto piuttosto immediato: si va a regalare agli acquirenti un prodotto di qualità, gradevole dal punto di vista estetico, molto curato.

Ciò andrà ad invogliare i consumatori stessi ad utilizzare più volte quella busta per attività quotidiane, che sia andare al mercato a fare la spesa o trasportare oggetti di varia natura. In sostanza si vanno ad ‘utilizzare’ i consumatori come veicoli promozionali, saranno loro a promuovere il brand portandolo in giro impresso sulla shopper che sarà stata loro regalata.

Per ottenere questo ovviamente, è di fondamentale importanza che il prodotto che si va a creare sia gradevole dal punto di vista estetico, accattivante, pratico e quindi comodo.

Il rispetto per l’ambiente

Un altro punto a favore di questi strumenti è quello riferito al rispetto per l’ambiente: le shopper personalizzate che vengono distribuite dalle attività commerciali possono essere realizzate in diverse tipologie e con uso di materiali vari, ma sempre nel rispetto dell’ambiente.

Si parla quindi di materiali biodegradabili, molto più sostenibili rispetto alla tradizionale plastica; un prodotto vincente, quindi, sotto tani punti di vista. Le shopper personalizzate consentono di essere notati, promuovendo il proprio brand in giro con un minimo investimento iniziale. Ecco perché molte aziende e realtà imprenditoriali si stanno orientando verso il ricorso a questi strumenti, che si rivelano essere ottimi veicoli promozionali a basso costo e ad impatto ambientale pari a zero.







