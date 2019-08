Duecento chili di sabbia rubati a Is Arutas Proposta: numero chiuso nella spiaggia

Is Arutas, la bellissima spiaggia di quarzo bianco, è stata depredata ancora una volta. Sono 200 i chili della preziosa sabbia rubati nelle ultime settimane da diversi turisti, fermati con il bottino all’aeroporto di Elmas.

“Sardegna Rubata e Depredata”, pagina Facebook in prima fila per la tutela delle spiagge sarde, invita il direttore dell’Area Marina Protetta Sinis – Mal di Ventre e l’amministrazione comunale di Cabras a pensare a soluzioni più efficaci, come il numero chiuso.

“Appare improcrastinabile”, scrivono nella pagina Facebook, istituire il numero chiuso su quelle spiagge che non possono reggere un impatto antropico così invasivo, abbandonate al proprio triste destino e in balia di saccheggiatori e vandali impuniti”.

“Siete i custodi”, proseguono, “di un tesoro di impareggiabile bellezza, da valorizzare e proteggere con ogni mezzo, ma vi accontentate dei lauti proventi derivanti dai parcheggi a pagamento e dalle multe”.

La pagina ha inoltre creato l’hashtag #chiudetequellaspiaggia, per diffondere meglio e rendere più semplice ed efficace il messaggio.

Lunedì, 19 agosto 2019

L'articolo Duecento chili di sabbia rubati a Is Arutas sembra essere il primo su LinkOristano.it.