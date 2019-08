Sassari, lavori straordinari nella scuola di via Forlanini

210 mila euro la manutenzione straordinaria nella scuola di via Forlanini. È quanto deliberato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. L’intervento riguarderà varie parti dell’immobile, deteriorato col tempo, sia esternamente e sia internamente.

Si procederà all’adeguamento e alla ristrutturazione della palestra con lavori interni e il rifacimento della copertura con lastre metalliche. Oggi, infatti, la struttura sportiva presenta notevoli infiltrazioni che hanno parzialmente compromesso le parete e il manto della pavimentazione interna. Il controsoffitto sarà smantella t o e ripristin at o con materiali idonei; stessa attività interesserà l’illuminazione delle aule, così come per il pavimento, che sarà s mantellato e ripristin at o con nuovi e più adeguati materiali. È prevista anche la ristrutturazione dei bagni nella zona del teatro e della copertura al primo piano, dove saranno fatte anche alcune verifiche. Infine un altro intervento riguarderà la ristrutturazione della scala esterna di accesso al primo piano.

Si tratta di un’attività necessaria, vista l’attuale situazione dello stabile, con le cupole degradate e gli infissi a coronamento della struttura portante delle stesse gravemente compromessi dalle infiltrazioni dovute alle piogge. La pavimentazione ha varie lesioni e l’illuminazione e i controsoffitti – carenti di parti essenziali con colori e materiali non idonei – creano ampi spazi poco illuminati; infine, alcuni locali igienici sono da rendere di nuovo funzionali.

I fondi sono un finanziamento ministeriale per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Grazie al d ecreto “ sblocca cantieri” è possibile sfruttare lo strumento più celere laddove è consentito bandire la gara per l’affidamento di interventi sulla base di un progetto semplificato. P oiché si tratta di intervento di amministrazione straordinaria si può redigere il progetto definitivo senza passare per l’esecutivo. Cosa che il Comune intende fare in modo da accelerare i tempi per la conclusione dei lavori.

