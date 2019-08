Condotta rotta,autobotti Abbanoa Sassari

Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono a lavoro a Sassari, in località Santu Tettaru, per riparare un guasto improvviso nella condotta che alimenta Ottava, San Giorgio e Baddelonga. La rottura della tubatura, individuata grazie al sistema di telecontrollo in un tratto di rete del diametro di 250 millimetri, ha causato l'interruzione dell'erogazione nelle zone servite.

"L'intervento delle squadre di Abbanoa è stato tempestivo - fa sapere il gestore - ma le operazioni sono state rese difficoltose dal fatto che il tratto di condotta interessato dalla rottura fosse in un terreno privato recintato. E' stato necessario rintracciare il proprietario per concordare l'intervento". I lavori stanno proseguendo con l'obiettivo di limitare quanto più possibile i disservizi e arrivare al ripristino dell'erogazione nel minor tempo possibile. E' stato attivato anche il servizio sostitutivo di autobotte: il mezzo staziona a fianco alla chiesa di Ottava.