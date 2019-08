Tre rotonde e una nuova uscita per la viabilità di Oristano Al via i nuovi cantieri del comune col progetto Oristano Est

A Oristano tre nuove rotonde per migliorare la circolazione e nuovi interventi al Foro Boario.

Una è prevista all’altezza del Centro commerciale Porta Nuova. La rotonda si collegherà alla circonvallazione che porta a Silì. In occasione dell’apertura del cantiere, per evitare disagi alla circolazione, sarà aperto l’ultimo tratto di via dei Maniscalchi, che termina proprio lungo la strada di collegamento con la frazione di Oristano.

Un secondo progetto prevede la risistemazione del Foro Boario, con interventi per migliorare il piazzale, alcune opere per evitare l’allagamento, che si verifica spesso in quella zona durante i giorni di pioggia, come il potenziamento e il convogliamento dei sistemi di drenaggio e la realizzazione di due rotonde: una all’incrocio tra via Sardegna, via Ricovero e via Marconi; e l’altra tra via Anglona e via Vandalino Casu.

I due progetti verranno appaltati entro il 17 settembre dal Comune di Oristano a unica azienda.

I progetti rientrano entrambi nel piano di Oristano Est.

“I lavori”, spiega l’Ingegner Pinna, dell’Ufficio tecnico del Comune di Oristano, “dovrebbero essere consegnati entro novembre, così da concludersi entro il 2020”.

Lunedì, 19 agosto 2019

