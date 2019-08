CALCIO, Le pagelle rossoblu di Cagliari-Chievo

RAFAEL 5: respinge con i pugni un piazzato insidioso. Si fa espellere per un fallo di mano fuori area al 40°. Non certo il ritorno migliore in gare ufficiali dopo tanto tempo.

PINNA 7,5: ottima incursione con cross al 5°, mette in campo voglia di emergere e supporto nelle due fasi. Grande personalità.

CEPPITELLI 5,5: deve uscire in ripiegamento poche volte, senza grossi rischi. Ma al 67° compie un erroraccio in disimpegno al limite con troppa leggerezza.

KLAVAN 6: mulina il sinistro per distribuire la sfera, controllando la situazione. Pare più concentrato e sul pezzo rispetto al capitano.

LYKOGIANNIS 6,5: buona intraprendenza sulla corsia sinistra, anche fisicamente. Bene quando prova il traversone.

ROG 7: carattere e grinta nei contrasti. L’ottima incursione in area che frutta il 2-0 è da applausi. Un acquisto davvero azzeccato.

Dal 71° NÁNDEZ 6: butta subito sull’erba grinta e carica nel recuperare palloni, nella ventina di minuti concessi da Maran.

NAINGGOLAN 6,5: perde un pallone in avvio, però prende confidenza con il passare dei minuti. Imbecca Rog nell’azione del raddoppio, infiamma lo stadio con la sua grinta.

IONITA 6,5: colpisce la traversa di testa in occasione dell’1-0, si sposta anche a sinistra e ritenta la conclusione. Sarà difficile per Maran tenerlo in panchina.

BIRSA 6: svaria su tutto il fronte offensivo, corre e imbecca i compagni. Sacrificato per il rosso a Rafael, chiude la gara al 40°.

Dal 41° ARESTI 5,5: non perfetto nella prima azione, appena entrato, con la respinta su Pucciarelli che segna. Per il resto si oppone ad alcuni tentativi.

PAVOLETTI 6: buoni appoggi in sostegno dei compagni, non riceve palloni giocabili. Ci si augura il copione cambi da questo punto di vista, rispetto agli anni scorsi.

JOÃO PEDRO 6: bravissimo a insaccare il gol che sblocca la gara con un destro acrobatico. Nel prosieguo della gara riesce a produrre poco altro.

MARAN 6,5: lancia Pinna nella mischia per l’infortunio di Mattiello e viene ripagato alla grande. Buon primo tempo, fino all’espulsione di Rafael. Poi il gruppo perde un pochino di grinta e si deconcentra in qualche frangente. Ottimi segnali dal centrocampo, che può (e deve) rappresentare l’arma in più di questo Cagliari. Da migliorare la tenuta difensiva, in particolare sui palloni bassi dalle fasce.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)