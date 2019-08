CALCIO, João Pedro-Rog bomber di Coppa: Cagliari-Chievo 2-1

Buona la prima. Il Cagliari soffre ma strappa il passaggio al quarto turno di Coppa Italia a un Chievo candidato alla promozione in A, con il minimo scarto: finisce 2-1, con tutte le reti realizzate nel primo tempo. João Pedro insacca con un destro ravvicinato, il croato Rog concretizza il raddoppio in grande stile. Poi al 40° Rafael si fa espellere e arriva un attimo dopo il gol clivense che riapre la gara. Nella ripresa calano i ritmi e le occasioni, i sardi stringono i denti portando a casa l’obiettivo. Molto bene Pinna e Rog, bravo anche Nainggolan che ha mostrato a fiammate la sua proverbiale grinta. Debutto anche per Nández, in campo per venti minuti.

Anteprima. Partita secca per il debutto ufficiale del Cagliari nella stagione 2019-20. La Coppa Italia ha radunato i tifosi alla Sardegna Arena, desiderosi di vedere all’opera i colpi del mercato rossoblù. Maran deve rinunciare in extremis a Mattiello, vittima di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, sostituito da Pinna. Nainggolan in regia, con Birsa sulla trequarti: Nández parte dalla panchina. Cagliari in rossoblù, Chievo in completo giallo.

I gol.

1-0 – 7°: traversone di Lykogiannis da sinistra sul secondo palo, Ionita incorna sulla traversa. Il pallone arriva a João Pedro, che in acrobazia insacca di destro da pochi passi.

2-0 – 17°: Nainggolan serve al limite dell’area Rog. Il croato sprinta infilandosi tra due avversari e spara un destro all’incrocio dei pali, raddoppio di pregevole fattura.

2-1 – 43°: calcio di punizione su cui Aresti si oppone a terra, ma sui piedi di Pucciarelli che deposita in rete di destro.

Primo tempo. Nei primissimi minuti il Chievo pressa subito i padroni di casa, ma la verve dura poco. Il Cagliari prende in fretta le redini della gara grazie a possesso palla e verticalizzazioni, alternando il gioco sulle fasce agli inserimenti palla a terra dei centrocampisti. Nainggolan funge da schermo davanti alla difesa, non disdegnando l’appoggio alla manovra. Rog e Birsa mostrano intraprendenza, le punte si fanno sentire. Bastano 7 minuti ai sardi per sbloccare la gara con il destro in acrobazia di João Pedro, dopo la traversa colta da Ionita. Altri dieci minuti e arriva il raddoppio: lo realizza il nuovo acquisto Rog, che si presenta ai suoi nuovi tifosi con un’accelerazione conclusa da un tiro nel sette, bellissimo gol. Nella seconda metà della frazione il ritmo rallenta, i veronesi riescono solamente a tentare un paio di conclusioni da lontano. Ionita tenta la botta mancina dal limite (31°), poi i padroni di casa restano in 10: buco difensivo, Rafael esce dall’area toccando la palla con la mano, espulsione diretta. Una beffa per il brasiliano… entra Aresti per Birsa, e sul primo pallone il portiere regala a Pucciarelli il pallone del 2-1. Un finale scoppiettante, ma in senso negativo per i rossoblu che incassano così un doppio ceffone ravvicinato.

Secondo tempo. Aresti, entrato a freddo e subito infilato, trascorre l’intervallo a scaldarsi per bene nella porta davanti alla curva Sud. L’aggressività e il ritmo delle due compagini perdono qualche colpo nei secondi 45 minuti. Si vedono molte meno chance offensive, da una parte e dall’altra. Spicca la prestazione sulla fascia destra di Pinna, conscio di giocarsi una grandissima chance. Nainggolan dosa tocchi e muscoli, conferme anche da Rog. Al 71° l’esordio ufficiale nel Cagliari anche per l’uruguaiano Nández, accolto alla grande dal pubblico della Sardegna Arena. Nel Chievo i tentativi vedono spesso la conclusione forzata dalla distanza, l’ex nazionale Giaccherini prova più volte a pescare il jolly dal mazzo. Lo stadio cagliaritano tributa un’ovazione a Pinna, sostituito nel finale da Pisacane: una grande soddisfazione per il ragazzo nato a Oristano. Con un po’ di sofferenza per l’inferiorità numerica, il Cagliari strappa la vittoria e il passaggio del turno.

Il tabellino.

Domenica 18 agosto 2019, ore 20:30, Sardegna Arena, Coppa Italia, terzo turno eliminatorio

Cagliari-Chievo

Cagliari (4-3-1-2): Rafael; Pinna (84° Pisacane), Ceppitelli (C), Klavan, Lykogiannis; Ionita, Nainggolan, Rog (71° Nández); Birsa; Pavoletti, João Pedro (In panchina: Ciocci, Walukiewicz, Bradaric, Cigarini, Deiola, Oliva, Cerri, Han, Ragatzu). Allenatore: Rolando Maran.

Chievo (4-3-2-1): Semper; Pina Nunes, Rigione, Leverbe, Brivio; Bertagnoli, Esposito, Giaccherini; Meggiorini (C) (84° Rodriguez), Pucciarelli (76° Vignato); Stepinski (In panchina: Seculin, Pavoni, Tomovic, Pavlev, Cotali, Burruchaga, Garritano, Karamoko, Ivan, Rovaglia). Allenatore: Michele Marcolini.

Arbitro: Giua (Olbia).

Reti: 7° João Pedro, 17° Rog, 43° Pucciarelli

Note: espulso Rafael (40°, fallo di mano fuori area); ammoniti Pucciarelli (44°), Bertagnoli (72°), Nainggolan (73°), Pina Nunes (90°); minuti di recupero: primo tempo 1, secondo tempo 3; spettatori 12.007.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)