Portapizze ferito in un incidente a Sestu, la pizzeria si scusa e i clienti si mobilitano per lui. Una bella storia da Sestu, dove una nota pizzeria ha raccontato su Fb la storia di un incidente a un portapizze che ha poi portato a una catena di solidarietà: “Vorremo essere sempre perfetti ma non sempre riusciamo. Oggi, nelle prime consegne purtroppo abbiamo perso un driver a causa di una caduta dovuta a della ghiaia e questo ci ha complicato tutto il servizio di consegna a domicilio.

In qualità di Direttore del punto, volevo chieder SCUSA a chi ha subito il ritardo, speriamo di avervi accontentato con la qualità.

Di questa brutta vicenda però abbiamo capito quanta bella gente ha questo paese. Abbiamo chiamato più clienti possibili per avvisare dei possibili ritardi e anziché ritrovarci cornette in faccia abbiamo trovato tanto sostegno.. alcuni hanno accettato il ritardo e alcuni sono persino venuti a ritirarle in loco solo per alleggerirci.

Abbiamo ricevuto anche telefonate per chiederci come stesse il ragazzo.. lo possiamo dire a tutti a questo punto.. Davide sta bene, qualche acciacco ma in pochi giorni sarà più in forma di prima”. Nella foto, l’incidente nel quale è stato coinvolto il giovane portapizze.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.