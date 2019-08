Sinnai prega per Daniela Marcialis: è ancora grave la donna ferita nell’incidente. Una donna conosciuta e stimata a Sinnai a Cagliari, dopo il grave incidente di ieri in via Lentischio, è stata operata in ospedale e le sue condizioni sono gravi ma stazionarie. prima il volo della sua auto nella scarpata, poi la lunga corsa in ospedale. La donna lavora in un centro commerciale alla Conad, e stando alle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente stava percorrendo la via dei Cisti quando la sua vettura ha fatto un volo nel fossato. Ora sono in tanti a pregare per la sua salute, aspettando buone notizie dall’ospedale cagliaritano dove la donna è stata ricoverata.

