Tragedia sulle strade sarde: muore un 29 enne in moto, era un parà della Folgore. Il ragazzo si chiamava Antonio Cadoni, giovane nato ad Alghero e residente da qualche anno a Pisa: il dramma si è consumato questa sera sulla strada Alghero-Bosa, quando l’uomo con ogni probabilità ha perso il controllo del mezzo che è andato a schiantarsi contro l’auto dove viaggiava una coppia, visibilmente sotto choc dopo l’accaduto. Inutili sono stati i soccorsi, per il giovane paracadutista della Folgore non c’è stato niente da fare. Ennesima croce di questa estate 2019 sulle strade della Sardegna.

