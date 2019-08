La bellezza di avere un giardino

È estate, fa caldo, dopo una giornata di lavoro ritorno a casa utilizzando la metro. Mentre scorro i social sul mio telefono, vedo moltissimi “amici” in spiaggia, in vacanza dall’altra parte del mondo, in enormi aeroporti, discoteche, ristoranti, feste. Ma questi non lavorano? Quante ferie hanno? Quanto girano?

Poi spengo lo schermo, ci penso e lo so, lo so: i social distorcono la realtà, ci permettono di rappresentare la parte di noi che desideriamo o che vorremo essere e non siamo. È una dinamica ormai nota; ma anche una magra consolazione alle 19.13 di un giorno di agosto nella metro di questa grande città.

Quando rientro a casa, accaldato, prima della cena, prima di qualsiasi cosa, ho in mente solo una frase: “prendere in affitto questa piccola villetta con il suo giardino sul retro è stata la miglior scelta degli ultimi mesi”. Sì, perché la casa in cui abito da qualche tempo ha uno spazio sul retro, un giardino di una trentina di metri quadri. Quando in autunno lo vidi per la prima volta era spoglio, umido, triste, ma io mi immaginai immediatamente come sarebbe potuto diventare in primavera, con un po’ di lavoro e qualche acquisto. Mai scelta fu più azzeccata. Perché sì, sarò ancora in città a lavorare, a soffrire il caldo e a guardare gli amici godersi le vacanze; però stendersi nella sdraio del mio giardino, mentre il sole cala, sotto le foglie di un piccolo salice e al riparo dagli sguardi dei vicini grazie ai cespugli che ne coprono la vista è un lusso che ora non cambierei con nient’altro.

Ho creato il mio giardino

Non ho dovuto faticare molto per creare il mio piccolo angolo di paradiso: una volta tolte le erbacce, i vecchi vasi rotti e i rami secchi caduti dall’albero del vicino, ho contattato un giardiniere di fiducia (consigliatomi da un amico). Insieme a lui abbiamo valutato cosa si sarebbe potuto fare, quali piante piantare, dove posizionare il piccolo gazebo e il sentiero di ghiaia. A febbraio era tutto pronto, il salice era stato piantato (un esemplare giovane, alto circa 5 metri), i cespugli e le rampicanti erano pronte a fiorire e a diventare rigogliose in modo da coprire tutto lo steccato. Mancava solo l’erba, quella sarebbe cresciuta di lì a breve, con l’arrivo del primo sole primaverile. Le mattine di marzo uscivo di casa guardando speranzoso fuori dalla portafinestra, cercando di scorgere i primi segnali di vita, il primo verde. Finalmente, intorno ad aprile, il terriccio era quasi del tutto ricoperto da un soffice manto d’erba e dalle varie piante stavano spuntando foglie e fiori.

A maggio, uno spettacolo. Ho comprato la sdraio e ho cominciato a passarci i sabati e le domeniche, ho organizzato alcuni barbecue con gli amici, ci ho guardato le stelle una notte di luglio, ho curato i fiori e le piante, ho innaffiato e rastrellato.

Non sempre avere un giardino deve essere considerato un lusso, certo esistono giardini enormi, bellissimi, che per essere mantenuti tali necessitano di manutenzione e cura continua da parte di esperti giardinieri, ma ho imparato che anche con un piccolo impegno quotidiano e la buona volontà anche uno spazio che magari fino a quel momento non era stato valorizzato, può diventare uno luogo in cui rilassarci e ritrovare noi stessi.







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.