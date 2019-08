Quartu, incendio a due passi dalle case in via Fiume: momenti di paura (VIDEO)

Quartu, incendio a due passi dalle case in via Fiume: momenti di paura, come potete vedere nel video girato da Claudia Tocco. Le fiamme si sono propagate a causa del forte vento a due passi da Molentargius. “Ha bruciato anche le piante del cortile di un’abitazione- commentano i residenti- probabilmente il fuoco è partito dalla strada”. Sul posto sono prontamente arrivati i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo l’area in sicurezza, evitando guai peggiori.

