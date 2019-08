Ussana, tre splendidi cuccioli di pastore tedesco abbandonati in via Donori: chi li vuole adottare?

USSANA – ABBANDONATI 3 CUCCIOLI DI PASTORE TEDESCO IN VIA DONORI.

Questa mattina intorno alle 9,30 siamo stati avvisati della loro presenza da una nostra socia che passava per quella via. Camminavano lungo il marciapiede che costeggia la via trafficata, in direzione del paese dallo svincolo per Donori.

Un altro concittadino più tardi, ci ha confermato che girovagavano in quella strada da stamattina molto prima delle 7:00.

Sono 3 cuccioli hanno circa 2 mesi, un maschio e due femmine, attaccati da zecche e pulci. Molto spaesati e impauriti, assetati. Quando siamo arrivati sul posto, erano ammassati nel primo angolino d’ombra che hanno trovato, in cerca di riparo dal sole ormai cocente. Li abbiamo subito rifocillati con un pochino di acqua e telefonato subito ai Carabinieri: gli agenti della stazione di Dolianova, prontamente intervenuti, hanno chiamato il veterinario ASSL reperibile e i cuccioli sono stati ricoverati in canile.

Ci occuperemo sicuramente delle adozioni perchè ognuno di loro si merita una bella famiglia, ma è deprecabile questo vile gesto dell’abbandono.

Perchè è meglio riempire i canili che sterilizzare????

Enpa, sezione Ussana

