Pula, il maxi incendio di Ferragosto è doloso: “Dieci ettari in fumo, un meraviglioso territorio umiliato”.

La sindaca di Pula Carla Medau in elicottero per la drammatica conta dei danni effettuati dagli incendiari: “Anche stamattina l’elicottero ha dovuto effettuare ulteriori lanci in una zona impervia, in cui le ceppaie continuano ad ardere creando forte preoccupazione.

in località Truba Manna, Santa Margherita.