Lotzorai, si presenta dagli anziani genitori con una tanica di benzina: “Riprendetemi o do fuoco a tutto”

Attimi di follia nella notte a Lotzorai.

Un uomo di 44 anni ha raggiunto l’abitazione degli anziani genitori con una tanica di benzina da 5 litri e, sotto la minaccia di dare fuoco, ha cercato di convincerli a riprenderlo a vivere in casa con loro.

I due anziani si sono rinchiusi in una stanza e hanno chiamato i carabinieri.

Il 44enne, già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti in materia di stupefacenti e delitti contro la persona, era già stato arrestato per maltrattamenti in famiglia nel 2018.

Al momento si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.