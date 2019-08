Intervento dei vigili del fuoco a Masua, in località Porto Flavia, dove due ragazze hanno perso l’orientamento e non sono riuscite a trovare la via del rientro. I vigili le hanno localizzate tramite la posizione del telefono cellulare e riportate in paese.

Da richiesta di soccorso pervenuta alla Sala operativa del 115, la squadra “5A” del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta in località “Porto Flavia” a Masua per localizzare due ragazze che mentre facevano tracing al rientro da Cala Domestica con il calare del sole hanno perso l’orientamento e si sono fermate in un’area impervia. Le due giovani hanno richiesto soccorso al numero di emergenza e gli operatori, in contatto telefonico, le hanno localizzate tramite la posizione GPS del cellulare e riportate sane e salve in paese.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.