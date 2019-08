Camion in fiamme sulla 554, caos alle porte di Monserrato: il conducente sparito nel nulla

I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla Ss 554, vicino al ponte di Emanuela Loi, per un camion che ha preso fuoco per cause ancora da chiarire. Grazie a un’autopompa e un’autobotte sono riusciti a domare le fiamme e ad evitare che io rogo potesse ingrossarsi. Tanti gli automobilisti che hanno visto il mezzo avvolto dal fuoco. E xve spazio anche per un mistero: al momento, infatti, non si conosce l’identità del guidatore. Al loro arrivo, i pompieri non hanno trovato nessuno. Indagini in corso anche da parte dei carabinieri.

