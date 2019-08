Viale Marconi, crash con quattro feriti: tamponamento all’altezza di via Venturi. Una Peugeot 207 condotta da una 52enne di Quartu percorreva il viale Marconi in direzione Cagliari. All’altezza della via Venturi ha tamponato un Fiat cinquecento, condotta da un 43enne di Sinnai, che lo precedeva e che aveva rallentato la marcia per motivi di traffico. Quattro le persone ferite soccorse dal 118. Una trasportata al PS dell’ospedale Marino e tre al PS dell’ospedale Brotzu. Per tutti è stato assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

