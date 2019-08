Open Arms, Salvini al veleno sui migranti: “Minori? Otto si sono già dichiarati maggiorenni…”. Il ministro dell’Interno che ha dovuto firmare per lo sbarco della nave torna all’attacco con frecciate anche a Conte: “Mi riferiscono da Lampedusa che dei 27 immigrati per i quali è stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, già 8 si sono dichiarati maggiorenni! Vedremo gli altri…Dopo i “malati immaginari”, ecco i “minorenni immaginari”!Però quello cattivo è Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea”, le parole del leader della Lega. Sono scesi a terra i minori non accompagnati della Open Arms. La decisione arriva dopo l’ennesimo atto del braccio di ferro in corso da giorni nel governo. Oggi, in una nuova lettera a Salvini il premier Giuseppe Conte aveva chiesto di far sbarcare immediatamente i migranti di età inferiore ai 18 anni. Il vicepremier alla fine ha ceduto, smarcandosi però dalla scelta del presidente del Consiglio. “E’ una sua responsabilità”, aggiungendo poi: ”E come i presunti ”malati” non erano malati sono curioso di vedere i presunti ”minori”…”., riferisce Quotidiano.net.

