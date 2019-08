Monserrato, ladro ruba nella borsa del titolare di Quo Vadis e scappa: sos per riconoscerlo. L’appello lanciato a Monserrato dai titolari del ristorante Quo Vadis: “Volevamo chiedere ai nostri contatti se per caso verso le 22:30 hanno visto scappare nella 554 al chilometro 6.300, un ragazzo alto e molto magro con: bermuda di jeans, maglia rossa, molto abbronzato.

L’individuo in questione ha rubato la borsa della cassa della titolare del ristorante QvoVadis.

Sono già state informate le forze dell’ordine e le carte sono state bloccate.

La borsa è verde militare da donna.

Almeno per avere i documenti.

Speriamo di trovare la borsa buttata da qualche parte.

Grazie a tutti”.

L'articolo Monserrato, ladro ruba la borsa della titolare di Quo Vadis e scappa: sos per riconoscerlo proviene da Casteddu On line.