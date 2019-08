Poetto, finanziere “eroe” al Lido salva una donna che rischiava di annegare: si tuffa e la riporta a riva. La storia a lieto fine di oggi: la donna rischiava di annegare e aveva bevuto moltissima acqua, decisivo l’intervento del finanziere che ha effettuato anche le manovre di salvamento per salvarla. Un

Finanziere in forza

alla

Sezione Antiterrorismo Pronto Impiego della 2^ Compagnia di

Cagliari,

nella

mattinata

odierna

,

mentre

era libero dal servizio,

in

prossimità dello

stabilimento

balneare “il Lido”

,

si è accorto

,

nonostante la confusione dovuta ai bagnanti,

di

una signora in acqua che richiedeva aiuto, trovandosi in evidente stato di difficoltà.

​

​

Resosi

conto dell’effettiva e grave situazione di pericolo in cui versava la donna, il

finanziere

non ha esitato a tuffarsi in mare per raggiungere la signora

,

di circa sessanta anni,

in

pericolo.

Raggiunta

la donna, è riuscito quindi a po

rtarla

a riva, effettuando le opportune manovre di

salvamento,

e poneva in essere le doverose azioni di primo soccorso, nozioni acquisite

grazie

alla frequenza di apposito corso interno al Corpo.

Messa

in sicurezza la persona, che si trovava al Lido sola e senza nessun congiunto, il

Finanziereha contattato immediatamente

il 118 per la prosecuzione dei soccorsi e

l’assistenza

del caso. Il medico intervenuto ha constato che la signora era stata colta da

malore

a seguito di ingerimento di acqua salmastra; è stata poi trasferita

a

cura

dell’ambulanza

del 118 presso il Policlinico Universitario di Monserrato, per ulteriori

accertamenti.

Fonte: Casteddu On Line







Sarda News non rappresenta una testa giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.