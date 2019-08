Incidente al Poetto, Panda guidata da un romano tampona una Smart: cagliaritana 23enne in ospedale

Incidente stradale questa mattina al Poetto in via lungo Saline in direzione Quartu S. Elena. Una Smart, guidata da una cagliaritana di 23 anni, è stata tamponata da una Panda condotta da un romano di 49 anni. La conducente della smart è rimasta contusa, e poi soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al PS dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo. Il conducente della Panda e la passeggera trasportata dalla Smart sono rimasti illesi. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

