Levante, icona del pop, domani in concerto al Parco dei Suoni di Riola

La musica di Levante protagonista al Parco dei Suoni di Riola

L’ex giudice di X-Factor in tour con il suo nuovo singolo

L’icona del nuovo pop italiano Levante, sarà protagonista di un concerto al Parco dei Suoni di Riola Sardo. Cantautrice del nuovo pop italiano, icona di stile naturale e versatile, dopo tre album di successo per pubblico e critica, Levante arriva domani, domenica 18 agosto, protagonista indiscussa del ricco cartellone organizzato da Sardegna Concerti e OTR Live.

Siciliana, ma da anni cittadina del mondo, forte di un tour partito il 10 luglio scorso da Fiesole, Levante torna in Sardegna col nuovo singolo Andrà Tutto Bene pubblicato ad aprile scorso per la Warner. Il nuovo album a cui sta lavorando, Magmamemoria, vedrà la luce il prossimo autunno.

Il progetto discografico della bellissima artista, esce a distanza di due anni dal successo di Nel caos di stanze stupefacenti, il suo penultimo disco, e fa rotta verso un futuro che lei stessa non ha problemi a definire “senza memoria”. Il titolo del nuovo brano, Andrà Tutto Bene, elenca infatti lo spaventoso presente che viviamo e si aggrappa alla promessa, a tratti ironica, che appunto, “andrà tutto bene.”

Una sorta di presa di coscienza, un ritrovarsi all’improvviso grandi e sentirsi comunque piccoli davanti a catastrofi ambientali, politiche, e un’indifferenza che l’artista non stenta a definire “quasi pornografica”, al limite della censura.

L’accusa di Levante è quella che vede l’uomo contemporaneo, l’uomo del presente, dimenticare la sua storia, i protagonisti del passato, quelli delle grandi rivoluzioni, delle grandi evoluzioni. Un uomo che privo di un’idea di futuro, indietreggia per paura nelle scelte sbagliate, costruendo muri e allontanando da sé ciò che non comprende.

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, nasce a Caltagirone il 23 maggio 1987 ma studia e muove i primi passi artistici nella città di Torino. Ci mette poco a farsi notare, ed è proprio a Torino che strappa un primo contratto con la Atollo Records, registrando un primo brano, Troppodiva. Il 2013 è un anno importante: esce il singolo Alfonso, che diventa subito un tormentone, e viene chiamata da Max Gazzé per aprire i concerti del suo Sotto Casa Tour.

Nel 2014 pubblica il primo album, Manuale distruzione, che ben presto si piazza nella classifica dei primi dieci dischi più venduti in Italia. L’incontro con Fedez e J-Ax è del 2016, con loro lavora a Comunisti col Rolex. Levante, in particolare, è protagonista del brano Assenzio, insieme a Stash dei The Kolors. Nel 2017 l’annuncio del suo nome nella giuria di X Factor.

Nel gennaio del 2017 esce anche il primo libro di Levante, Se non ti vedo non esisto, romanzo pubblicato da Rizzoli. A febbraio esce il singolo Non me ne frega niente e, poche settimane dopo, il terzo album, Nel caos di stanze stupefacenti, contenente Pezzo di me, brano registrato in coppia con Max Gazzé.

Sabato, 17 agosto 2019

