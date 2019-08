Dramma infinito a Buddusò, nuovo incendio vicino all’area già sfregiata dalle fiamme

Un elicottero del Corpo Forestale proveniente dalla base Alà dei Sardi sta intervenendo su un incendio in agro del comune di Buddusò in località Sos Canales, l’area interessata dalle fiamme è in prossimità di quella già interessata nei giorni scorsi. Sul posto, coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo Forestale di Buddusò.

